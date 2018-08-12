SMC Panorama 2018 Results

Junior Panorama

NO.
NAME
TOTAL
1 Republic Bank Angel Harps 281.5
2 Coyaba New Dimension 271
3 FLOW Commancheros 264.5
4 Food Fair Wiz Kids 261
5 Pan Ossia 243
6 Rainbow City All-Stars 223.5
7 Digicel Florida All-Stars 219
8 Grand Roy Pan Angels 218
9 Melody Warriors 212.5

 

Senior Panorama

NO.
NAME
TOTAL
1 FLOW Commancheros 285
2 Republic Bank Angel Harps 281
3 Rainbow City All Stars 278.5
4 Coyaba New Dimension 278
5 Suzuki/Food Fair Pan Wizards 275
6 Pan Ossia 266
7 Digicel Florida City All Stars 258
8 Grand Roy Pan Angels 257
9 Melody Warriors 236.5

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