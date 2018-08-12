SMC Panorama 2018 Results

|
NO.
|
NAME
|
TOTAL
|1
|Republic Bank Angel Harps
|281.5
|2
|Coyaba New Dimension
|271
|3
|FLOW Commancheros
|264.5
|4
|Food Fair Wiz Kids
|261
|5
|Pan Ossia
|243
|6
|Rainbow City All-Stars
|223.5
|7
|Digicel Florida All-Stars
|219
|8
|Grand Roy Pan Angels
|218
|9
|Melody Warriors
|212.5
|
NO.
|
NAME
|
TOTAL
|1
|FLOW Commancheros
|285
|2
|Republic Bank Angel Harps
|281
|3
|Rainbow City All Stars
|278.5
|4
|Coyaba New Dimension
|278
|5
|Suzuki/Food Fair Pan Wizards
|275
|6
|Pan Ossia
|266
|7
|Digicel Florida City All Stars
|258
|8
|Grand Roy Pan Angels
|257
|9
|Melody Warriors
|236.5