Following the announcements made by the authorities of the country, the Alliance Française de la Grenade will adapt its activity by giving priority to teleworking for its employees and online French courses.

Our greatest wish is to guarantee the safety of people while maintaining as many links as possible with our clients (for translations), with the students, with their parents for the youngest ones, and of course with the entire community of French teachers, artists and cultural representatives.

The Alliance Française premises (The Villa, St George) will therefore be closed to the public from Tuesday, 17 March, for an indefinite period of time.

For all questions related to classes and DELF exams, your contact is Mrs Forte-Gilbert. You can reach her by email: [email protected] and [email protected]. Your questions can also be posted on our Facebook page.

For translations, please note that only urgent documents will be taken into account during this period. They will have to be sent by email (no hand-delivered documents) and will be returned to you in the same way.

Be assured, ladies and gentlemen, of our commitment to meet all your demands throughout this crisis.

Thank you for your understanding. Take care and see you soon!

À la suite des annonces faites par les Autorités du Pays, l’Alliance Française de La Grenade adapte son activité en ayant prioritairement recours au télétravail et à la formation à distance.

Notre souhait le plus cher est de garantir ainsi la sécurité des personnes tout en maintenant le plus de liens possibles avec nos clients (pour les traductions), avec les apprenants, leurs parents pour les plus jeunes, et bien sûr avec l’ensemble du corps professoral et/ou culturel.

Le bâtiment de l’Alliance (The Villa, St George) sera donc fermé au public à compter du mardi 17 mars et ce pour une durée indéterminée.

Pour toutes les questions liées à la pédagogie et aux examens, votre contacte est Madame Forte-Gilbert. Vous pourrez la joindre par email: [email protected] et [email protected]. Vos questions peuvent aussi être posées sur notre page FB.

Pour les traductions, veuillez noter que seuls les documents urgents seront pris en compte pendant cette période. Ils devront être transmis par mail (aucun document remis en main propre) et vous seront retournés de la même manière. A titre exceptionnel, le règlement se fera lors de la réouverture de l’Alliance Française.

Soyez assurés, mesdames et messieurs, de notre engagement pour répondre à l’ensemble de vos demandes tout au long de cette crise.

En vous remerciant de votre compréhension. Bon courage à toutes et à tous !

Alliance Française de la Grenade

